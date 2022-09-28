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Kahramanmaraş'ta polisi sırtından bıçakladı, vurularak yakalandı

28.09.2022 02:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta bir evde intihar girişimi olduğu yönündeki ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İhbarın asılsız olduğunun belirlenmesi üzerine evden ayrıldıkları sırada polis memurlarından biri bıçakla sırtından yaralandı. Polisi bıçaklayan saldırgan ise ayağından vurularak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ise olayla ilgili açıklama yaptı.

Kahramanmaraş’taki olay gece saatlerinde Onikişubat ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen intihar girişimi ihbarı üzerine Karamanlı Mahallesi'ndeki bir eve polis ekipleri sevk edildi.

POLİSİ BIÇAKLADI, SİLAHLA VURULDU

Alınan ihbarın asılsız olduğunu tespit eden polis ekiplerinin evden ayrılacakları sırada beklenmedik bir saldırı yaşandı. Polis memurlarından biri bıçakla sırtından yaralandı. Zanlı ise silahla vurularak yakalandı. Yaralanan polis memuru ile şüpheli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, gazetecilere, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin intihar edeceğine yönelik gelen bilgi üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

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EMNİYET MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Ekipler adrese gittiğinde bir kişinin tepkisiyle karşılaştığını belirten Cebeloğlu, ihbara konu olayın olmadığının anlaşılması üzerine ayrılmak üzere olan polis memurlarından birisinin sırtından bıçakla yaralandığını aktardı.

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Hastaneye kaldırılan yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Cebeloğlu, şöyle devam etti:

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"Şüpheli, yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra evin içerisine kaçıyor. Arkadaşlarımız hızla kapıyı kırmak suretiyle içeri giriyor. Evdeki kadın ve çocukları tahliye ettikleri esnada yine şüpheli şahıs farklı bir odaya geçiyor, kapıyı da kilitliyor. Şüpheliyi almak üzere arkadaşlarımız bu odanın da kapısını kırmak suretiyle içeri girdiklerinde, bıçaklı saldırısına devam ediyor. Hem evde bulunan aile fertlerine hem de arkadaşlarımıza zarar vermemesi adına, yasalardan doğan yetkiyle ayağından vurmak suretiyle şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahsın da tedavisi devam etmektedir." (AA-İHA)

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polis Kahramanmaraş bıçaklı saldırı
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