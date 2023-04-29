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Kahramanmaraş'ta sabaha karşı korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dün bu yöreyi uyarmıştık'

29.04.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Deprem, Adana, Gaziantep, Sivas, Niğde ve Kayseri gibi çevre illerden de hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür depremle ilgili olarak "Dün bu yöreyi uyarmıştık" açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dün bu yöreyi uyarmıştık'

Kahramanmaraş'ta saat 04.55'te bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yerin 7 km altında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

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KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü ilk başta 4.9 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 4.6 olarak revize etti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Paniğe yol açan deprem Adana, Gaziantep, Sivas, Niğde ve Kayseri gibi çevre illerden de hissedildi.

NACİ GÖRÜR: DÜN BU YÖREYİ UYARMIŞTIK

Prof. Dr. Naci Görür depremle ilgili olarak "Arkadaşlar. K. Maraş, Göksun yöresinde 4,9 depren oldu. Dün bu yöreyi uyarmıştık ama fayın adını Göksun diyeceğimize yanlışlıkla Sorgun demişiz, geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

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KANDİLLİ-SON DEPREMLER

AFAD- SON DEPREMLER

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