Kahramanmaraş'ta sabaha karşı korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dün bu yöreyi uyarmıştık'

Kahramanmaraş'ta saat 04.55'te bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yerin 7 km altında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü ilk başta 4.9 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 4.6 olarak revize etti.
Paniğe yol açan deprem Adana, Gaziantep, Sivas, Niğde ve Kayseri gibi çevre illerden de hissedildi.
Prof. Dr. Naci Görür depremle ilgili olarak "Arkadaşlar. K. Maraş, Göksun yöresinde 4,9 depren oldu. Dün bu yöreyi uyarmıştık ama fayın adını Göksun diyeceğimize yanlışlıkla Sorgun demişiz, geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.