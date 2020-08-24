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Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobilden sızan LPG bomba gibi patladı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 20:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde LPG sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobilden sızan LPG bomba gibi patladı: 3 yaralı

Olay, Kümbet Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, F.Ü isimli şahıs otomobiline gaz dolumu yaptıktan sonra cadde üzerinde seyir halindeyken araçta patlama yaşandı.

PATLAMA SONRASI ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Patlama sonrasında kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki çöp konteynerına çarptı. Olayda araç sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi. (İHA)

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