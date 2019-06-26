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Kahramanmaraş'ta insanlıktan utandıran görüntüler!

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 26.06.2019 19:07 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta ev sahibinin anahtarını aldığı kiracı, bir binanın çatısına çıkarak jiletle intihar girişiminde bulundu. Bazı vatandaşlar ise o anları sosyal medya hesabında canlı yayınladı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında meydana geldi.

BİNANIN ÇATISINA ÇIKARAK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Ev sahibinin anahtarını aldığı öğrenilen 38 yaşındaki Soner Akboğa, marketten jilet alıp 8 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

VATANDAŞLAR O ANLARI SOSYAL MEDYADA CANLI YAYINLADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, itfaiye ekipleri de hazır bulundu. O esnada çevreye toplanan bazı vatandaşlar ise gülümseyerek canlı yayın telaşına tutuştu. Bir vatandaş da sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayını, adeta spiker gibi anlattı.

Polis ekipleri kısa süre sonra Soner Akboğa'yı ikna ederek çatıdan indirdi. Apartmandan çıkartılarak ambulansa doğru götürülen Soner Akboğa, basın açıklaması yapmak istediğini söyledi. Kolları kanlar içerisinde olan Akboğa'yı ekipler ambulansa doğru götürürken, ambulansa bindirilen Soner Akboğa, orada da rahat durmadı. Ambulanstan inmeye çalışan Akboğa ilk girişiminde başarılı olamadı. İkinci girişiminde ambulanstan inen Akboğa, elindeki boş anahtarlığı göstererek "O anahtar buraya gelecek" diye bağırdı. Akboğa daha sonra ambulans ile hastaneye götürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş intihar girişimi sosyal medya canlı yayın

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