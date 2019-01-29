HABER

Kahramanmaraş'ta şoke eden olay! Marketten aldığı pet şişedeki suyun rengi değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 10:03 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta Murat Tıraş, marketten satın aldığı pet şişedeki suyun bir haftada renginin değiştiğini öne sürerek Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Tıraş, 'İnsanların bu suları alırken daha dikkatli olmalarını istiyorum' diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta şoke eden olay! Marketten aldığı pet şişedeki suyun rengi değişti

Murat Tıraş, yaklaşık bir hafta önce aldığı 3 pet şişe suyundan birini içti. Diğer suları iş yerinde bırakan Tıraş, senelik izin sonrası geldiği odasında suların çamur rengine döndüğünü fark etti. İçtiği sudan rahatsız olduğunu belirten Tıraş, diğer pet şişelerdeki suların renginin değişmesi üzerine Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Tıraş, “Ben suları aldım ve iş yerinde masamın üzerine bıraktım. Daha sonra yıllık izne ayrıldım ve bir hafta sonra geldim. Bir tanesini açıp içtim yarısını. Daha sonra iş yerindeki suları bu halde rengi değişmiş şekilde gördüm. Bir tanesi açıp baktım diğer su şişesini açmadım. Bunları bize satıyorlar. Ben Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulundum ve insanların bu suları alırken daha dikkatli olmalarını istiyorum” dedi. (İHA)

pet-sise

PARTNER Ünlü galeride soygun: Binlerce dolarlık tabloyu çaldılar Ünlü galeride soygun: Binlerce dolarlık tabloyu çaldılar
Edirne'ye Yunan ve Bulgar turistlerin ilgisi sürüyorEdirne'ye Yunan ve Bulgar turistlerin ilgisi sürüyor
60 yıldır bez dokumacılığı yapıyor60 yıldır bez dokumacılığı yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş pet şişe Su su şişesi çamur

En Çok Okunan Haberler

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 yıldır çocuklarını sadece haczederek görebiliyor

9 yıldır çocuklarını sadece haczederek görebiliyor

Bakan Akar'dan harekat açıklaması

Bakan Akar'dan harekat açıklaması

Barış Yarkadaş Mustafa Sarıgül'ün DSP'ye geçiş tarihini canlı yayında açıkladı

Canlı yayında flaş Sarıgül iddiası! 'Tarih belli oldu' deyip...

Şişli'deki bombalı araçlı saldırının şüphelisi 14 yıl sonra Van’da yakalandı

O bombacı 14 yıl sonra Van’da yakalandı

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Televizyon spikeri düğününde haber sundu

Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.