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Kahramanmaraş'ta termik santralde korkutan yangın! 1 saatte kontrol altına alındı

03.06.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Afşin ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük termik santrallerinden biri olan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta termik santralde korkutan yangın! 1 saatte kontrol altına alındı

Afşin ilçesinde, Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nin 3'üncü ünitesinde, öğle saatlerinde, yangın çıktı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs'ta yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan dumanı gören işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarla bölgeye gelen itfaiyeciler, alevlere müdahale edip, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Baca gazı arıtma sistemi ile soğutma kulesinin birleştiği noktada çıktığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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yangın Kahramanmaraş

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