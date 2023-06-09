HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

09.06.2023 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Sefa Gözümoğlu yönetimindeki otomobil ile Mehmet Gündeşli idaresindeki otomobil, ilçeye bağlı Yazıköy Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Semra, Ayşe, Elanur ve Zeliha Gündeşli, Muhammed Karataş ve Çetin Dönmez yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Semra Gündeşli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü varİki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var
Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...
Dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu öne çıktı...Dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu öne çıktı...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk hamle geldi! Gözler gelecek haftaya çevrildi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk hamle geldi! Gözler gelecek haftaya çevrildi

MB'de yeni dönem resmen başladı! Başkan Erkan'dan ilk açıklama

MB'de yeni dönem resmen başladı! Başkan Erkan'dan ilk açıklama

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü: Tam 1 milyar dolar...

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü: Tam 1 milyar dolar...

İYİ Parti'den 'İstanbul' çıkışı! Açık açık söyledi... "Başka aday çıkmaz"

İYİ Parti'den 'İstanbul' çıkışı! Açık açık söyledi... "Başka aday çıkmaz"

Hakan Fidan'ın bilinmeyenlerini yazdı: Sabah namazlarından önce...

Hakan Fidan'ın bilinmeyenlerini yazdı: Sabah namazlarından önce...

'Bağıra bağıra geldi' Görür 'Ciddi deprem üretebilir' deyip açıkladı

'Bağıra bağıra geldi' Görür 'Ciddi deprem üretebilir' deyip açıkladı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

15 cm’lik demire saplandı! Oyun oynarken dengesini kaybedince...

15 cm’lik demire saplandı! Oyun oynarken dengesini kaybedince...

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.