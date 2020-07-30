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Kahramanmaraş'ta yılan dehşeti! 3 büyükbaş hayvan telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2020 19:49 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta besicilik yapan kişinin kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı yılan sokması sonucu telef oldu.

Kahramanmaraş'ta yılan dehşeti! 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi'nde yaşayan Hasan Horasan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle 6 yıl önce besi ahırı kurdu.

Horasan'ın her biri 600-700 kilogram ağırlığındaki 3 büyükbaş hayvanı, son 3 ay içinde yılan sokması sonucu telef oldu.

YILAN SOKMASI SONUCU TELEF OLDULAR

Hem güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi hem de veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde hayvanların yılan sokması sonucu telef olduğu belirlendi.

Besici Horasan, AA muhabirine, 6 yıldır besi ahırının olduğunu, yılan sokmasına ilk kez şahitlik ettiğini söyledi.

Çiftliği, devlet desteğiyle kurduğunu anlatan Horasan, son olarak 4 gün önce bir büyükbaş hayvanının yılan sokması sonucu telef olduğunu belirtti.

"YILAN 3 METREYDİ"

Horasan, "Son 3 ay içinde 3 hayvanımı yılan soktu. Yılan 3 metreydi. Kamerayı incelediğimizde görüntülerde yılan hayvanın bedenine dolanıyor ve zehirlenerek olduğu yere düşüyor." dedi.

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