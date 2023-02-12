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Görüntüler depremin vurduğu Kahramanmaraş'tan... Yardım konvoyuna köye kadar rehberlik etti, yürekleri ısıttı!

12.02.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta yardım konvoyunu gören bir köpeğin yaptığı şey yürekleri ısıttı. Köpek, ekiplere Ayanburnu köyüne kadar rehberlik etti. O anları görüntüleyen ekipler, "Biz de yolu bulamayınca köpeği takip etmeye başladık. O da bizi köye getirdi’’ ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor. Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Ayanburnu köyü civarında erzak yüklü yardım konvoyunu gören köpek, konvoya rehberlik etmeye başladı.

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"BİZİ KÖYE GETİRDİ"

Köpeğin koşarak kendilerine köye kadar rehberlik ettiği anları görüntüleyen yardım ekipleri, "Burası Kahramanmaraş, Göksu’nun en uzak köylerinden bir tanesi. Ulaşım sıkıntısı çok büyük. Ayanburnu köyü. Bugüne kadar hiçbir ekip gitmemiş. Biz de yolu bulamayınca köpeği takip etmeye başladık. O da bizi köye getirdi. Zaten yollarda büyük büyük taşlar da var, kaya parçaları da var’’ ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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