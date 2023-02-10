HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş'taki depremler Hatay'daki 18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina bırakmadı! 'Sözün bittiği yerdeyiz'

Kahramanmaraş'taki depremler Hatay'daki 18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina bırakmadı! 'Sözün bittiği yerdeyiz'

10.02.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ili etkiledi. İki büyük depremde en büyük hasarın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde 18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı. 5 çocuk babası Türki Cenber, "Gördüğünüz gibi sözün bittiği yerdeyiz. Allah kimseye böyle bir acı vermesin" dedi. Cenber, ekiplerin gece gündüz çalıştığını, askerlerin yağma olaylarına karşın halkı koruma amacıyla gece gezdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş'taki depremler Hatay'daki 18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina bırakmadı! 'Sözün bittiği yerdeyiz'

6 Şubat günü Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremle sarsıldı. Depremler Kahramanmaraş'ın da aralarında bulunduğu 10 ili etkiledi. En büyük hasarın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde 18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı.

18-bin-nufuslu-mahallede-saglam-bina-kalmadi_1848_dhaphoto10

DEPREM NARLIACA MAHALLESİ'NDE BÜYÜK HASARA YOL AÇTI

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler, Hatay'ın Antakya ilçesinin en büyük mahallelerinden Narlıaca Mahallesi'nde büyük hasara yol açtı. 18 bin nüfuslu mahallede neredeyse sağlam bina kalmazken, hayırseverlerin yardımlarıyla 30 yıl önce yapılan Narlıca Kardeşler Camisi de çöktü.

18-bin-nufuslu-mahallede-saglam-bina-kalmadi_1848_dhaphoto7

İlginizi Çekebilir

Hasarlı bina 5 gün sonra çöktü! İçeride kalan...

Hasarlı bina 5 gün sonra çöktü! İçeride kalan...

 Bunu da yaptılar! Bu anları izleyen milyonlar şok oldu!

Bunu da yaptılar! Bu anları izleyen milyonlar şok oldu!

 Düşündükleri ayrıntı ölümmüş! Sözün bittiği yer...

Düşündükleri ayrıntı ölümmüş! Sözün bittiği yer...

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

5 çocuk babası Türki Cenber, mahallede sağlam bina kalmadığını söyledi. Cenber, mahallenin ilk sakinlerinden olduğunu, bölgede Suriyeli ve Arapların da yaşaması nedeniyle camiye Narlıca Kardeşler Camisi adını verdiklerini söyledi. Cenber, "Sağ olanları kurtarmak çok önemli. Allah başka can kaybı vermesin. Camiyi 30 yıl önce yaptırdık. Vatandaşların el emeği ile yapıldı. Gördüğünüz gibi sözün bittiği yerdeyiz. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Bildiğim kadarıyla imam vefat etmiş" dedi.

18-bin-nufuslu-mahallede-saglam-bina-kalmadi_1848_dhaphoto3

Cenber, ekiplerin gece gündüz çalıştığını, askerlerin yağma olaylarına karşın halkı koruma amacıyla gece gezdiklerini söyledi. Mahalleliler arasında, 'enkaza girmeyin' uyarıları ve tartışmaları da yaşanıyor. Balyoz ve iş aletleri ile korumasız bir şekilde enkaz altında yakınlarını aramak isteyenleri, diğer vatandaşlar 'Enkaz altında kalırsınız, can güvenliğiniz yok uzman ekip gelsin' diye uyarıyor.

18-bin-nufuslu-mahallede-saglam-bina-kalmadi_1848_dhaphoto2

YAĞMA OLAYLARINA KARŞI TEDBİRLER ARTTIRILDI

Antakya'da züccaciyelik yapan ve Narlıca'da yaşayan İsmail Batın, bölgede en büyük sorunun ısınma ve barınmaya yönelik olduğunu söyledi. Hasarlı binalar yüzünden dışarıda gecelediklerini belirten Batın, "En çok barınabilmek için çadır ve battaniyeye ihtiyacımız var. Geceler çok soğuk geçiyor. Gıdayı temin ediyoruz, Allah razı olsun milletimiz sahip çıktı bize. Gönderdiği gıda maddeleriyle gayet iyiyiz. En büyük ihtiyacımız battaniye ve çadır. 3 kişinin kalacağı yerde 25 kişi kalıyoruz" dedi.

18-bin-nufuslu-mahallede-saglam-bina-kalmadi_1848_dhaphoto1

Olağanüstü Hal ilan edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda askeri araç ve asker sevk edilmesi, yağma olaylarına karşın tedbirlerin artırılması dikkati çekti.

18-bin-nufuslu-mahallede-saglam-bina-kalmadi_1848_dhaphoto4

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA, 3 bölgedeki deprem hasarını gösteren haritayı yayınladı! 'San Francisco’yu yıkan deprem ile benzer'NASA, 3 bölgedeki deprem hasarını gösteren haritayı yayınladı! 'San Francisco’yu yıkan deprem ile benzer'
İsviçreli deprem bilimciden dikkat çeken 'Türkiye' açıklamasıİsviçreli deprem bilimciden dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması
Türkiye bu görüntüyü unutmayacak, herkesi ağlatan anlarTürkiye bu görüntüyü unutmayacak, herkesi ağlatan anlar
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Antakya

En Çok Okunan Haberler

Hatay'daki arama kurtarmada yaşanan çarpıcı olayı anlattı! 'Üzülerek paylaşıyorum...'

Hatay'daki arama kurtarmada yaşanan çarpıcı olayı anlattı! 'Üzülerek paylaşıyorum...'

5 gün boyunca idrarını içti, enkaz altında 5 vakit namaz kıldı!

5 gün boyunca idrarını içti, enkaz altında 5 vakit namaz kıldı!

Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'

Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'

Oğuzhan Uğur paylaştı! "Belki kızacak ama Tarkan’ın adını..."

Oğuzhan Uğur paylaştı! "Belki kızacak ama Tarkan’ın adını..."

2 bin 500 TL borcum vardı onu ödeyin

2 bin 500 TL borcum vardı onu ödeyin

'Dönerek' yıkılmıştı! 12 katlı binayla ilgili o gerçek ortaya çıktı

'Dönerek' yıkılmıştı! 12 katlı binayla ilgili o gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.