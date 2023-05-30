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Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında Adana'da vatandaşlar tedirgin olmuştu! Açıklama geldi: 'Adana büyük deprem üretecek...'

30.05.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Adana'da da büyük bir deprem olabileceği belirtilmişti. Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar, "Adana’da büyük bir deprem üretecek tespit edilmiş bir fay hattı yok. En fazla 1998 yılında Adananın Ceyhan ilçesinde yaşanan 6.3 deprem yaşanmıştır. Tarihsel sürecine baktığımız zaman Adana’da 6.5 üzerinde bir depremin olduğu görülmemiştir. Yani bu bölgede 7 civarında bir deprem üretecek fay hattı tespit edilememiştir" dedi.

Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında Adana'da vatandaşlar tedirgin olmuştu! Açıklama geldi: 'Adana büyük deprem üretecek...'

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6'lık depremler meydana gelmişti. 11 ili etkileyen depremlerde çok sayıda bina yıkılmış ve can kaybı 50 bini aşmıştı. Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında Adana'da da büyük bir deprem olabileceği ihtimali üzerinde durulmuş ve uyarılar yapılmıştı.

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"ARTÇILAR İKİ YIL DAHA DEVAM EDECEK"

Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Artçı depremlerin iki yıl daha devam edeceğini belirten Tatar şunları ifade etmişti:

"ADANA'DA BÜYÜK BİR DEPREM ÜRETECEK TESPİT EDİLMİŞ BİR FAY HATTI YOK"

"Depremlerin periyotlarına baktığımızda Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde olan deprem 500 yıl, Elbistan’da olan ise bin yılda olmuştur. Adana’da büyük bir deprem üretecek tespit edilmiş bir fay hattı yok. En fazla 1998 yılında Adananın Ceyhan ilçesinde yaşanan 6.3 deprem yaşanmıştır. Tarihsel sürecine baktığımız zaman Adana’da 6.5 üzerinde bir depremin olduğu görülmemiştir. Yani bu bölgede 7 civarında bir deprem üretecek fay hattı tespit edilememiştir. Ben Adana’da beklenen büyük bir deprem olmayacağından yanayım. Deprem olacak yerler belli zaten. Bilim insanları çalışıp fay haritasını çıkarmışlar. Yani nerede deprem olacağını biliyorlar ancak ne zaman olacağını bilmek mümkün değildir."

Kaynak: İHA

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