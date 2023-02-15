Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından Türkiye'yi ağlatan fotoğraf! 'Yavruma ulaşıncaya kadar 15 kişiyi çıkarttık'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açtı. Kahramanmaraş'ta yakınlarını kaybeden ailelerin mezar başlarındaki görüntüleri yürekleri yaktı. Depremde oğlunu ve gelinini kaybeden öğretmen Erkan Yılmaz, "Yavruma ulaşıncaya kadar 15 kişiyi çıkarttık. Şimdi sadece dua edebiliyoruz. O anda öğrendik. 3 günde çıkartabildik" dedi.

KAHRAMANMARAŞ'TA BİNALAR BÜYÜK ÖLÇÜDE YIKILDI

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 ve Elbistan’da 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından şehirde bulunan binalar büyük ölçüde yıkıldı. Enkaz altında kalan vatandaşların bir kısmı kurtarılırken geri kalanı hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler şehir merkezinde bulunan Kapıçam Mezarlığı’na defnediliyor.

Şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişinin defnedildiği Kapıçam Mezarlığı’nda ciddi bir çalışma yürütülüyor. Görevliler, iş makineleri yardımı ile mezarları numaralandırıyor. Görevliler, vefat edenlerin kayıtlarını, parmak izlerini ve DNA örneklerini alıyor. Kadınlar, mezar başlarına tülbent bağlanarak defnediliyor. Yakınlarını kaybedenler de kabir başlarında dua ediyor.

OĞLUNU VE GELİNİNİ KAYBETTİ

Kapıçam Mezarlığı’na gelenlerden öğretmen Erkan Yılmaz, depremde 1 senelik evli olan oğlu Mustafa Can Yılmaz ile gelini Kübra Yılmaz’ı kaybetti. Cenazelerini toprağa veren Yılmaz kabirleri başında dua okudu.

"GELİNİMLE BERABER VEFAT ETTİLER"

Depremde oğlu ve gelini kaybeden Erkan Yılmaz, “Oğlum ve gelinim için buradayım. 26 yaşında makine mühendisi bir oğlum vardı. Allah rahmet eylesin. Depremde enkaz altında kaldılar. Gelinimle beraber vefat ettiler. Tüm Türkiye’den dua etmesini istiyoruz” dedi.

"HER TÜRLÜ SEFERBERLİK VAR"

Yaşadıklarını anlatan Yılmaz, “Hayrullah Mahallesi’nde kendi evlerinde kalıyorlardı. Bizim ev de ağır hasarlı. Çıktık. Başka bir yerde kalmaya çalışıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Her türlü seferberlik var. Ne para ne pul geçiyor. Şu anda dua geçiyor” diye konuştu.

"YAVRUMA ULAŞINCAYA KADAR 15 KİŞİYİ ÇIKARTTIK"

Enkazdan vatandaşları çıkardığını ifade eden Yılmaz, “Yavruma ulaşıncaya kadar 15 kişiyi çıkarttık. Şimdi sadece dua edebiliyoruz. O anda öğrendik. 3 günde çıkartabildik. Allah kimseye bu acıları yaşatmasın. Devletimizin yokluğunu göstermesin. Şu anda insanlar bize her türlüm yardıma geliyor. Barınmada sıkıntı var. Yapılması gereken yapılıyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

