HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kahramanmaraş'taki hortum cep telefonuyla görüntülendi

Kahramanmaraş'taki hortum cep telefonuyla görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2020 17:28 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, ortaya çıkan hortum bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Türkoğlu ilçesindeki Gavur Gölü'nde ortaya çıkan hortum, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Cep telefonuyla kaydedilen hortum, korku dolu anlar yaşattı. Hortum bir süre sonra kayboldu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTikTok'un en çok konuşulan akımı...TikTok'un en çok konuşulan akımı...
Korkutan an! Motosikletli, yayaya böyle çarptıKorkutan an! Motosikletli, yayaya böyle çarptı
18 Haziran TOKİ 100 bin konut kura sonuçlarını öğrenme ekranı!18 Haziran TOKİ 100 bin konut kura sonuçlarını öğrenme ekranı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 'düğün' genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'düğün' genelgesi!

Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını yayınladı

Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını yayınladı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan kanun teklifi açıklaması: O alanda ağır ceza gelecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan kanun teklifi açıklaması: O alanda ağır ceza gelecek

İbrahim Tatlıses'ten kızına haksızlık! Bütün çocuklarına verdi ama...

İbrahim Tatlıses'ten kızına haksızlık! Bütün çocuklarına verdi ama...

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

5 milyonun üzerinde öğrenciye ulaştırılacak

5 milyonun üzerinde öğrenciye ulaştırılacak

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gölete giren yeğenini kurtarmaya çalışırken boğuldu

Kahreden olay! Yeğenini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

11 yıl sonra gelen gizli tanık ifadesiyle cinayet çözüldü

11 yıl sonra gelen gizli tanık ifadesiyle cinayet çözüldü

Sopalarla dövülen maden işçisi yaşam savaşını kaybetti

Sokak ortasında dövülmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Denizli'de motosikletin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında

Korkutan an! Motosikletli, yayaya böyle çarptı

8 aylıkken havuza atılan bebek viral oldu

8 aylıkken havuza atılan bebek viral oldu

2 bin yıllık mezarı tahrip eden defineciler suçüstü yakalandı

Defineciler suç üstü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.