Kahramanmaraş'taki hortum cep telefonuyla görüntülendi

T\u00fcrko\u011flu il\u00e7esindeki Gavur G\u00f6l\u00fc'nde ortaya \u00e7\u0131kan hortum, bir vatanda\u015f taraf\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\nCep telefonuyla kaydedilen hortum, korku dolu anlar ya\u015fatt\u0131. Hortum bir s\u00fcre sonra kayboldu.\n(DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERTikTok'un en \u00e7ok konu\u015fulan ak\u0131m\u0131...Korkutan an! Motosikletli, yayaya b\u00f6yle \u00e7arpt\u013118 Haziran TOK\u0130 100 bin konut kura sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenme ekran\u0131!
Okuyucu Yorumları 0 yorum