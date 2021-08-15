Kahramanmaraş'taki uçak kazasında kahreden detay

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Pilotlarla birlikte 8 personelin bulunduğu yangın söndürme uçağının düştüğü belirlendi. Yangın söndürme uçağındaki 3'ü Türk, 5'i Rus mürettebat hayatını kaybetti.

8 kişinin cenazesinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlandı. Hava yoluyla Adana'ya getirilen naaşlar, cenaze araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Düşen uçakta Elazığlı 2 çocuk babası Serkan Mirzaoğlu da hayatını kaybetti.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Mirzaoğlu’nun Elazığ merkez Akpınar Mahallesi’nde bulunan annesi Havva Mirzaoğlu’na oğlunun ölüm haberi, Vali Erkaya Yırık, eşi Ayşe Yırık ve İl Müftüsü Selami Aydın tarafından verildi.

Çıkan yangınları söndürmek amacıyla yangın söndürme uçağının kazası neticesinde 5 Rus vatandaşı ve 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini aktaran Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Pilotlardan Serkan Mirzaoğlu Elazığlı, hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Annesi Havva teyzemiz kız kardeşi ve erkek kardeşi taziye için gelmişlerdi. Biz de taziye için geldik. Pilotumuz babasını kaybetmiş. Babasına da Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Olayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Cenaze ile ilgili işlemler Adana Adli Tıp Kurumunda onlar da bundan sonraki süreçte faaliyetlerini yürütecek. Gördük ki insanımız tüm acılarda bir araya gelerek birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma örneği gösteriyor. Bugün de burada akşam saatlerinde komşuları ve arkadaşları annesini yalnız bırakmamışlar. Ben kazada hayatını kaybeden pilotumuza ve arkadaşlarına Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

"EĞER ÖLÜRSEM BENİ BABAMIN YANINA GÖMÜN" DEMİŞ

Mirzaoğlu’nun annesinin bir cümle kullandığını kaydeden Vali Yırık, ’’Bundan 4 ay önce kadar ’eğer ben hayatımı kaybedersem bir gün öldüğümde beni babamın yanına defnedin, mezarım onun yanında olsun’ diye bir vasiyette bulunmuş. Vasiyeti gereği Elazığ’ımızda babasının yanına defnedilecek. İki çocuğu var bundan sonra kalanlarına Rabbim sabır versin” diye konuştu.

ORMAN MÜHENDİSİ AYDIN'IN DA ACI HABERİ AİLESİNE ULAŞTI

Yangın söndürme uçağında bulunan 8 mürettebattan biri olan orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın’ın Mersin'in merkez Güllük Mahallesi’ndeki evinde bulunan ailesi haberi alınca yasa boğuldu.

Aydın’ın babası Salih ve annesi Emine Aydın’a acı haberi Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ve Jandarma Bölük Komutanı Ahmet Kemal Balcı verdi. Aydın’ın ölüm haberini alan yakınları evin balkonuna Türk bayrağı astı.

ÇAVUŞOĞLU: KAHRAMANCA FEDAKARLIKLARI UNUTULMAYACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Türk ve Rus mürettebat için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Kahramanmaraş’taki yangına müdahale sırasında yaşanan elim uçak kazasında Türk ve Rus mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Milletimizin başı sağ olsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak" dedi.

#Kahramanmaraş’taki yangına müdahale sırasında yaşanan elim uçak kazasında Türk ve Rus mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Milletimizin başı sağolsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak! — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 14, 2021

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan ve kaza kırıma uğrayan Rus yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren Türk ve Rus mürettebat için taziyede bulunuldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına destek için görev yaptığı esnada kaza kırıma uğrayan Rus uçağındaki mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduk. Rus halkına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş’taki yangın söndürme çalışmalarına destek için görev yaptığı esnada kaza kırıma uğrayan Rus uçağındaki mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduk. Rus halkına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz. ???????? ???????? — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2021

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Olay yerinde havadan incelemelerde bulunduktan sonra Kahramanmaraş Valiliği'nde oluşturulan kriz masasını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada düzenlenen basın toplantısında, Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınları için kiraladığı Rus yapımı Be-200 tipi uçağın Adana'da konuşlandırıldığını hatırlattı.

Uçağın bugün Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını için bölgeye intikal ettiğini ve 14.35 sularında kaza kırım geçirdiğini ifade eden Pakdemirli, "Öncelikle bölgeye korucularımız yaya olarak ulaşmış, sonrasında ise JAK ve AFAD ekiplerimiz havadan indirme yaparak bölgeye ulaşmıştır. Üzülerek ifade etmek istiyorum, 3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Cenab-ı Allah'tan arkadaşlarımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, konuyla ilgili savcı ve Adli Tıp Kurumunun tespit çalışmalarına devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Daha fazla açıklama yapabilmek için teknik incelemenin bitmesi son derece önemli. Kaza kırım ekiplerinin halk arasında bilinen adıyla kara kutu ve yerinde fiili incelemesinin tamamlanmasıyla daha fazla bilgiye ulaştığımızda gerekli merciler gerekli açıklamayı yapacaktır. Enkazın olduğu bölgeye vali ve milletvekillerimizle inceleme yaptık. Enkazdan geriye elbette çok fazla bir şey kalmamış durumda. Hepimize geçmiş olsun, Allah rahmet etsin. Rabbim ülkemizi bu tür felaketlerden korusun." (AA/İHA/DHA)



