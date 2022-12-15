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Kahramanmaraş'taki Yerli Malı Haftası etkinliğinde çok sayıda öğrenci zehirlendi!

15.12.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta iki ayrı okulda düzenlenen 'Yerli Malı Haftası' etkinliğindeki yiyeceklerden yiyen öğrenciler bir süre sonra fenalaştı. Okullara çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'taki Yerli Malı Haftası etkinliğinde çok sayıda öğrenci zehirlendi!

Kahramanmaraş’taki ilk olay Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki Çiçek Ortaokulu’nda meydana geldi. Okulda bir grup öğrenci aniden rahatsızlandı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine okula 4 ambulans sevk edildi. Kahramanmaraş Çocuk Hastanesi’ne kaldırılan 14 öğrencinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İkinci olay ise Andırın ilçesi Çiçekli Mahallesi'ndeki Çiçekli İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. Okulda yedikleri gıdadan zehirlendikleri ileri sürülen 16 öğrenci için sağlık ekipleri okula intikal etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğrenciler Andırın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi Öğrencilerin okullarda düzenlenen ‘Yerli Malı Haftası’ etkinliklerinde yedikleri gıdalardan zehirlendikleri tahmin ediliyor. (İHA)

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