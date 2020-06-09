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  4. Kahramanmaraş'tan acı haber! Polis memuru Aydın Yılmaz trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'tan acı haber! Polis memuru Aydın Yılmaz trafik kazasında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 11:22 | Son Güncelleme

Son dakika olarak edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş’tan acı haber geldi. Motosikletiyle görev yerine giden polis memuru Aydın Yılmaz trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'tan acı haber! Polis memuru Aydın Yılmaz trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'taki kahreden kaza, sabah saatlerinde Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarında meydana geldi.

OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI

Bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü polis memuru Aydın Yılmaz, plakası öğrenilemeyen M.M.G. idaresindeki bir otomobil ile çarpıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri polis memuru Aydın Yılmaz’ı hastaneye kaldırırken, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Yılmaz kurtarılamadı.

Aydın Yılmaz’ın Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptığı öğrenildi.

Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

(İHA)

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