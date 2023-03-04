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Kahramanmaraş Valiliği'nden içme suyu açıklaması

04.03.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İçme suyu olarak stokumuz yeterli düzeyde mevcuttur" denildi.

Kahramanmaraş Valiliği'nden içme suyu açıklaması

Kahramanmaraş Valiliği, sosyal medyada kentte içme suyu bulunmadığı yönündeki paylaşımlar üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş'ta içme suyu bulunmadığına ilişkin sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan gündem, gerçeği yansıtmamaktadır. İçme suyu olarak stokumuz yeterli düzeyde mevcuttur. İlimize içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın ihtiyacına binaen içme suyu düzenli bir şekilde istenilen yerlere sevk edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA

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Kahramanmaraş içme suyu

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