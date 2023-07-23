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Kahramanmaraş ve Bursa'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

23.07.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta Kazma bağları mevkisinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Bursa’da da Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı. Bölgeye karadan ulaşılamazken, alevlere yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor. İşte detaylar...

Kahramanmaraş ve Bursa'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kahramanmaraş'taki Üngüt Mahallesi Kazma bağları mevkisindeki ormanda, öğleden sonra yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle karadan yaptığı müdahaleye, havadan da yangın söndürme helikopterleriyle destek verildi.

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Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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BURSA’DA ORMAN YANGINI! HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Balaban Mahallesi’ndeki ormanda da saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Uludağ eteklerinde başlayan yangınla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

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Bölgeye karadan ulaşım sağlanamazken, alevlere yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

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(DHA)

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