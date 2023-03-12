Kahramanmaraş ve Malatya'da deprem! 12 Mart Kahramanmaraş ve Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Son depremler bilgisi araştırılıyor. Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya'da deprem oldu. Depremin detayları belli oldu. Peki 12 Mart Kahramanmaraş ve Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA'DA DEPREM!

Kahramanmaraş Göksun'da bugün 04.07 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.1 derinliği ise 5.0 km olarak belirlendi.

Kayseri Ulupınar'da bugün saat 04.40 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.7 derinliği ise 5.0 km olarak belirlendi.

Malatya Pütürge'de geçtiğimiz gün 14.32 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.9 derinliği ise 7.11 km olarak belirlendi.

SON DEPREMLER LİSTESİ





