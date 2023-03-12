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Kahramanmaraş ve Malatya'da deprem! 12 Mart Kahramanmaraş ve Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

12.03.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat depreminin ardından yeni depremler meydana gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş ve Malatya'da yeniden deprem oldu. Bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarıldı. Peki 12 Mart Kahramanmaraş ve Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Kahramanmaraş ve Malatya'da deprem! 12 Mart Kahramanmaraş ve Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Son depremler bilgisi araştırılıyor. Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya'da deprem oldu. Depremin detayları belli oldu. Peki 12 Mart Kahramanmaraş ve Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA'DA DEPREM!

Kahramanmaraş Göksun'da bugün 04.07 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.1 derinliği ise 5.0 km olarak belirlendi.

Kayseri Ulupınar'da bugün saat 04.40 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.7 derinliği ise 5.0 km olarak belirlendi.

Malatya Pütürge'de geçtiğimiz gün 14.32 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.9 derinliği ise 7.11 km olarak belirlendi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kahramanmaraş ve Malatya'da deprem! 12 Mart Kahramanmaraş ve Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Kahramanmaraş ve Malatya'da deprem! 12 Mart Kahramanmaraş ve Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

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