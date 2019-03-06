Kahramanmaraş'a '7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi'

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta '7 Güzel Adam' olarak bilinen Türk Edebiyatı’na yön veren Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören’in eğitim gördüğü 169 yıllık tarihi Maraş Lisesi müzeye dönüştürüldü. 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören'in de katıldığı törenle açıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, halk arasında 'Kara lise' olarak anılan, 7 Güzel Adam dizisinin de çekildiği tarihi Maraş Lisesi'ni restore ettirip müzeye dönüştürdü. 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nin açılış törenine; 7 Güzel Adam'ın yaşayan isimleri Şair-Yazar Nuri Pakdil, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Üyesi ve Yazar Rasim Özdenören ile Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, Ahmet Özdemir, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ile davetliler katıldı.

ERKOÇ: TÜRK EDEBİYATINA ÖNEMLİ BİR ŞAHESER KAZANDIRDIK

Törenin açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ni tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Erkoç, "Bu eserle tarihe not düşerek Türk Edebiyatına şaheser gibi bir müze kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu müze ile Türk Edebiyatının dünyadaki en güzel sergilendiği hizmeti milletimize sunmaktayız. Kahramanmaraş istiklal madalyalı, saklı değerlerin olduğu bir şehirdir. Hititlerden başlayarak Selçukluya ve Osmanlıya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Bugünkü yeni Türkiye ruhunun oluşumuna da Necip Fazıl’lar, Nuri Pakdil’ler, Rasim Özdenören ve Erdem Beyazıt gibi çok değerli üstatlar kazandırmış bir şehirdir" diye konuştu.

ÖZDENÖREN: BİZİM İÇİN GÖZ YAŞARTICI BİR FAALİYET

Yazar Rasim Özdenören de törende duygu dolu anlar yaşadı. Yıllar önce eğitim gördüğü lisenin kendisi ve arkadaşlarının ismini yaşatacak bir müzeye dönüştürülmesinin mutluluğunu yaşayan Özdenören, "Liseye ben bu taş binada 1955-56 yıllarında başladım. Liseye kayıt olduğumuzda Nuri Pakdil’i tanımıyorduk, o liseyi bitirmiş İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tahsiline devam ediyordu. 3 yıl sonra tanıştık ve onunla Necip Fazıl’ı tanıma fırsatı bulduk. Elbette biz de, Nuri Pakdil de tek başımıza değildik, bizim o günkü sınıf arkadaşlarımız rahmetli Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören gibi arkadaşlarımızla aynı zamanda okulumuzun yatılı olması sebebiyle yakınlığımız vardı. Fatih başkanımızın en güzel eserlerinden birisinin açılışını gerçekleştirdik, bu bizim için göz yaşartıcı bir faaliyettir" dedi.

PAKDİL: MARAŞ BENİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR TUTKUDUR

7 Güzel Adam'ın yaşan bir diğer ismi olan Şair Nuri Pakdil ise şöyle konuştu:

"Bu güzel eserin meydana getirilmesinde emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizim bu binada yaşadığımız çok değerli hatıralarımız vardır. Buraya müze demeye dilim varmıyor. Çünkü müze denilince ölmüşlere ve ölülere ait şeyler aklıma geliyor. Bu nedenle müzeler hiç ilgimi çekmemiştir. Her zaman yaşayan, yaşanılan yerleri görmek istemişimdir. Keşke bu tarihi ve anılarla dolu Kahramanmaraş Lise binası müze yerine bir şiir kütüphanesi olsaydı. Bu vesile ile 7 güzel adam diye adlandıracağımız sevgili kardeşlerim Adil Erdem Bayazıt’ı, Mehmet Akif İnan’ı, Cahit Zarifoğlu’nu, rahmetli Alaiddin Özdenören’i rahmet ve hasretle anıyorum. Şu anda aramızda bulunan sevgili kardeşim Rasim Özdenören’e de uzun ömürler diliyorum. Ben doğumdan itibaren üniversite yıllarına kadar Maraş’ta yaşamış ve bu şehrin iklimiyle yetişmiş bir kardeşinizim. Maraş’ın benim dünyamda özel bir yeri vardır ve Maraş benim için vazgeçilmez bir tutkudur."

Konuşmaların ardından kesilen kurdele 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nin açılışı yapıldı.