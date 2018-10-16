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Kahramanmaraş'a Avrupa'nın en büyük Extrem Parkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 13:10 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, Kapıçam Tabiat Parkı'ndaki 179 bin metrekarelik alana, Büyükşehir Belediyesi tarafından 'yap-işlet-devret' modeliyle Extrem Park yapıldı.

Kahramanmaraş'a Avrupa'nın en büyük Extrem Parkı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, Kapıçam Tabiat Parkı'ndaki 179 bin metrekarelik alana, Büyükşehir Belediyesi tarafından 'yap-işlet-devret' modeliyle Extrem Park yapıldı. Parkın hem alan büyüklülüğü hem de oyun çeşitliliği bakımından Avrupa'nın en büyük extrem parkı olduğu belirtildi. Extrem Park Kapıçam Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Avrupa'nın bazı ülkelerinde bulunan 'zorbing' ve 'zip coaster' oyunlarının Türkiye'de sadece Kahramanmaraş'ta olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan ihalenin ardından mart ayında inşasına başlanan Extrem Park tamamlandı. Extrem Park Kapıçam'ın resmi açılışının yakında yapılacağı belirtildi. Oyun parkurları dışında kafeterya, yaz okulu, büfe gibi sosyal alanların da yer aldığı Extrem Park, 70 bin metrekarelik alan üzerine inşa edildi. ATV safari ve at safari ile park alanı 179 bin metrekareyi buluyor. Kapladığı alan ve 13 çeşit oyunuyla Extrem Park'ın Avrupa'nın en büyüğü olduğu belirtildi.
TÜRKİYE'DE SADECE KAHRAMANMARAŞ'TA
Extrem Park'taki oyunların bazıları ise Türkiye'de sadece Kahramanmaraş'ta bulunuyor. Macera ve adrenalin arayanların oyunları 'zorbing, zip coaster, zipline, serbest düşüş, tırmanma duvarı, macera ip parkuru, dev salıncak, paintball, ATV safari, at safari, oryantiring, okçuluk ve balon futbolu' Extrem Park Kapıçam'da ziyaretçileri bekliyor.
Yapımında hiçbir ağacın kesilmediği Extrem Park Kapıçam'a gelenler, hem doğayla iç içe olmanın tadını çıkarıyor hem de adrenalin, heyecan ve aksiyon dolu bir gün geçiriyor.
Extrem Park Kapıçam Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, hem Avrupa'da hem de Türkiye'de ilklere imza atan bir extrem park yaptıklarını söyledi. Balcıoğlu, takım oyunu olan paintball'da kullanılan sahanın 11 bin metrekareyle Türkiye'deki en büyük paintball alanı olduğunu kaydetti. Balcıoğlu, "Bir 'zip coaster' oyunumuz var; Türkiye'de yok, Avrupa'da birkaç ülkede var. Bir 'zorbing' topumuz var; 3 metrelik ve 5 metrelik 2 topla hizmet verdiğimiz bir oyun. Topları 280 metre mesafeden çimler üzerinde yuvarladığımız oldukça keyifli bir oyun. Bu da Türkiye'de yok; Avrupa'da birkaç yerde var. Zipline oyunumuz var; bu oyun Türkiye'de var ancak en uzununu 100 metre olarak biliyoruz. Bizim oyunumuz 305 metre mesafede" diye konuştu.
'DAHA İYİSİ OLSUN DERKEN AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLDUK'
Extrem Park Kapıçam'da at çiftliği kuracaklarını da belirten Şahin Balcıoğlu, çocukların at binerken İngilizce öğrenmelerine katkı sunma adına seyisleri de Amerika ve İngiltere'den getirmeyi planladıklarını söyledi. Balcıoğlu, şöyle dedi:
"Çok keyif alıyoruz. Buraya gelen çocuklar gülerek geliyorlar, buradan giden arkadaşlarımız hep gülerek gidiyorlar; bu da izi çok mutlu ediyor. Oyunlarımız bir yerde bir şeyle kıyaslanacak, kimsenin 'Şöyle bir oyun, böyle bir oyun' diyecekleri oyunlar değil. Çünkü ilk olan burası. Bunlar, keyifli ve güzel şeyler. Biz en büyüğü olmak için yola çıkmadık, biz güzel bir park yapma niyetiyle çıktık ama sonunda yaptığımız şeyler daha iyisi olsun, Maraş'a daha iyisi layık derken Avrupa'nın en büyüğü olduk."

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'a Avrupa'nın en büyük Extrem ParkıKahramanmaraş'a Avrupa'nın en büyük Extrem ParkıKahramanmaraş'a Avrupa'nın en büyük Extrem ParkıKahramanmaraş'a Avrupa'nın en büyük Extrem Parkı

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