Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DA)- HAKKARİ'nn Şemdinli ilçesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Çavuş Mehmet Kaşık'ın (25) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.
Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesinde oturan baba Cafer ve anne Meryem Kaşık'a acı haberi askeri yetkililer verdi. Bekar olan şehidin anne ve babası, aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan şehidin yakınları da eve akın etti.
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