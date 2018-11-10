HABER

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 18:36 | Son Güncelleme

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DA)- HAKKARİ'nn Şemdinli ilçesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Çavuş Mehmet Kaşık'ın (25) Kahramanmaraş'taki baba ocağına  ateş düştü.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DA)- HAKKARİ'nn Şemdinli ilçesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Çavuş Mehmet Kaşık'ın (25) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.

Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesinde oturan baba Cafer ve anne Meryem Kaşık'a acı haberi askeri yetkililer verdi. Bekar olan şehidin anne ve babası, aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan şehidin yakınları da eve akın etti.

PARTNERTürkiye güzeli Çin'e uçtu!Türkiye güzeli Çin'e uçtu!
Parayı alırken yakalanan dolandırıcılar tutuklandıParayı alırken yakalanan dolandırıcılar tutuklandı
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştüKahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

2 çocuğun esrarengiz kayboluşu Esra Erol'da! Olay ünlü isimlere uzandı

2 çocuğun esrarengiz kayboluşu Esra Erol'da! Olay ünlü isimlere uzandı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuk parkında akılalmaz görüntü! Dürbünlü tüfekle kuşları öldürdü

Çocuk parkında akılalmaz görüntü! Dürbünlü tüfekle kuşları öldürdü

Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.