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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 18:10 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Operasyonu'nda, teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan iki askerden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın (28), Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Operasyonu'nda, teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan iki askerden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın (28), Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Ayşe ve Halis Taşhan çiftine acı haberi, askeri yetkililer verdi. Taşhan çifti ile yakınları gözyaşlarına boğulurken, haberi duyan komşuları eve akın etti. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Bekar olan Mehmet Taşhan'ın yarın Türkoğlu ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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