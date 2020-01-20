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  4. Kahramanmaraş’ın Alpleri’nden kartpostallık görüntüler

Kahramanmaraş’ın Alpleri’nden kartpostallık görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

’Kahramanmaraş’ın Alpleri’ olarak anılan Başkonuş Yaylası, kar yağışının ardından kartpostallık görüntülere sahne oldu.Kent merkezine 50 kilometre mesafede yer alan yaylada zengin endemik bitkisi, temiz havası ile 4 mevsim vatandaşların ilgisini çekiyor.

’Kahramanmaraş’ın Alpleri’ olarak anılan Başkonuş Yaylası, kar yağışının ardından kartpostallık görüntülere sahne oldu.
Kent merkezine 50 kilometre mesafede yer alan yaylada zengin endemik bitkisi, temiz havası ile 4 mevsim vatandaşların ilgisini çekiyor. Kahramanmaraş’ın oksijen kaynağı olarak adlandırılan Başkonuş Yaylası, yoğun kar yağışıyla beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu.
Kar yağışları sonrası beyaz örtüye bürünen yayla vatandaşların akınına uğruyor.
Başkonuş Yaylası Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, yaylayı Avrupa standartlarına çıkartmak için çalışma yaptıklarını belirterek, "Başkonuş Yaylası 4 mevsim turizme hizmet veren bir yer. Biz de her mevsim turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Şu anda okulların da tatil olmasıyla birlikte çok büyük bir yoğunluk var ve kış mevsiminde olduğumuzdan dolayı da kar muhteşem. Burada vatandaşlar için kar motoru ve atlı motorla kızak turları başlattık. Vatandaşlarımız kış mevsiminin ve karın tadını çıkarıyorlar. Yaylaya çevre illerin yanı sıra İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerden vatandaşlar da geliyor. Burası için, ‘Kahramanmaraş’ın Alpleri’ diyorlar. Biz de bu unvanı üst sıralara taşıyarak Avrupa standartlarında hizmet vermek istiyoruz” dedi.

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