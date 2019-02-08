Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları başladı.

Valilik önünde bir araya gelen Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü.

Kortej yürüyüşünün ardından, tarihi Ulu Cami'deki Cuma namazında kentin kurtuluşunun konu edildiği hutbe okundu. Namazdan sonra halka Büyükşehir Belediyesince "kurtuluş pilavı" ikram edildi.

Daha sonra kurtuluşun simgelerinden çetecilerin kıyafetlerini giyen gençler, düzenlenen yarışma kapsamında, Vali Özkan'ın işaretiyle tarihi kaleye hücum etti.

Kaleye en hızlı ulaşan ilk üç ekipte, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Mağralı Mahallesi'nden gençler yer aldı. Dereceye girenlere ödülleri, Vali Özkan ile AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç tarafından verildi.

Kutlamalar, 12 Şubat Salı gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

