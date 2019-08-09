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Kahramanmaraş’ın en büyük eğlence merkezi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 22:17 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta Onikişubat Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ’blueland lunapark ve aqua park’ vatandaşların hizmetine girdi.Onikişubat Belediyesi tarafından bölgenin en kapsamlı eğlence merkezi olarak adlandırılan ve Expo 2023 alanı içinde yer alan blueland lunapark ile aqua park eğlence merkezi hizmete girdi.

Kahramanmaraş’ta Onikişubat Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ’blueland lunapark ve aqua park’ vatandaşların hizmetine girdi.
Onikişubat Belediyesi tarafından bölgenin en kapsamlı eğlence merkezi olarak adlandırılan ve Expo 2023 alanı içinde yer alan blueland lunapark ile aqua park eğlence merkezi hizmete girdi. Kahramanmaraşlıların yoğun ilgisiyle açılışı yapılan eğlence merkezinde ateş şov, havai fişek gösterileri ve sürpriz hediyeler ile vatandaşların beğenisine sunuldu.
Yeni açılan eğlence merkezinin desteklenmesini ve vatandaşların ziyaret etmelerini isteyen Onikişubat Belediyesi Başkanvekili Mustafa Evliya, “Expo 2023 yaşam alanımızın birinci etabını hayata geçirdik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah Kahramanmaraş’ımızı sadece Türkiye’ye değil, dünyaya tanıtacak olan bu büyük projenin birinci etabını Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Burada farklı etkinlikler var ve yeni yapılacak olan etkinliklerle de burası desteklenecek. 2023 Expo alanımızda tamamlanınca daha bir renk katacak buraya. Buraya herkesi bekliyor ve davet ediyorum” diye konuştu.
Eğlence merkezini beğendikleri ve ilgililere teşekkür eden Seçkin Çuhadar isimli bir vatandaş ise, “Burası bizim evimizden görünüyor ve bir heyecan ile açılmasını bekledik. Çocukların binmesi için geldik ve çok hoşumuza gitti. Hayırlı olsun ve Onikişubat Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ın en büyük eğlence merkezi açıldı

Kahramanmaraş’ın en büyük eğlence merkezi açıldı

Kahramanmaraş’ın en büyük eğlence merkezi açıldı

Kahramanmaraş’ın en büyük eğlence merkezi açıldı

Kahramanmaraş’ın en büyük eğlence merkezi açıldı

Kahramanmaraş’ın en büyük eğlence merkezi açıldı

Kahramanmaraş’ın en büyük eğlence merkezi açıldı

Kahramanmaraş’ın en büyük eğlence merkezi açıldı

Kahramanmaraş’ın en büyük eğlence merkezi açıldı

Kahramanmaraş’ın en büyük eğlence merkezi açıldı

Kahramanmaraş’ın en büyük eğlence merkezi açıldı

Kahramanmaraş’ın en büyük eğlence merkezi açıldı

Kahramanmaraş’ın en büyük eğlence merkezi açıldı

Kahramanmaraş’ın en büyük eğlence merkezi açıldı

Kahramanmaraş’ın en büyük eğlence merkezi açıldı

Kahramanmaraş’ın en büyük eğlence merkezi açıldı

Kahramanmaraş’ın en büyük eğlence merkezi açıldı

Kahramanmaraş’ın en büyük eğlence merkezi açıldı

Kahramanmaraş’ın en büyük eğlence merkezi açıldı
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