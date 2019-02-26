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Kahramanmaraş’ın en küçük ilçesinde robotik kodlama atölyesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 16:59 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde bulunan Yunus Emre Ortaokulu’na Kaymakam Fatih Sayar’ın girişimleri ile ‘Robotik Kodlama Atölyesi’ açıldı.

Kahramanmaraş’ın en küçük ilçesinde robotik kodlama atölyesi açıldı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde bulunan Yunus Emre Ortaokulu’na Kaymakam Fatih Sayar’ın girişimleri ile ‘Robotik Kodlama Atölyesi’ açıldı. Kaymakam Sayar, “Kahramanmaraş’ın en küçük ilçesi olan Ekinözü’nde geleceğe büyük bir tohum attığımızı düşünüyorum” dedi.
Ekinözü’nde Yunus Emre Ortaokulu bünyesinde İlçe Kaymakamı Fatih Sayar’ın girişimleri ile hazırlanan Robotoik Kodlama Atölyesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Organizeye Kaymakam Sayar’ın yanı sıra kurum amirleri ve daire müdürleri, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı. Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, açılış kurdelesini kestikten sonra Robotik Kodlama Atölyesi’nde eğitim gören çocuklarla bir süre sohbet etti. Çocukların yaptıkları çalışmalarla yakından ilgilenen Kaymakam Sayar, atölyenin, ilçenin geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu, “2 yıl içerisinde başka hiçbir şey yapmamış olsam bile burayı kazandırmak bile benim açımdan bu 2 yılı doldurmuş sayarım” dedi.
Atölyeyi, gelecekte büyüyecek bir çınar ağacına benzeten Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, şunları söyledi:
“Burası, geleceğe yatırım yapan bir yer. Gelecek de herhalde hepimizin en çok arzuladığı iyi bir noktada olmamızı istediği bir faktör. Buradaki çocuklarımız geleceğin bilim insanları. Bizleri geleceğe taşıyacak öğrencilerimizin, kendilerini geliştirebilmeleri, büyük keşifler ve çalışmalar yapabilmeleri amacıyla ilçemizde Robotik ve Kodlama Atölyesinin kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Çok başarılı olacaklarına inanıyorum. O potansiyel, enerji var. Devlet okulunda böyle bir imkan oluşturduk. Şuanda bu imkan büyük çoğunlukla sadece özel okullarda var. Nadiren de olsa devletimizin girişimleri ile birkaç tane kodlama atölyesi var. Kahramanmaraş’ın en küçük ilçesinde geleceğe büyük bir tohum attığımızı düşünüyorum. Gelecekte büyük bir çınar ağacı oluşturacak bir tohum attık. Bu bir adımdır, temeldir. Ekinözü insanının yapısı ve potansiyelinin küçük dokunuşlarla çok daha fazla ortaya çıkacağına inanıyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize yapmadığımız her yatırımın gelecekte bize olumsuz anlamda çarpanı yüksek düzeyde olacak. Dünya hızlı bir şekilde farklı bir noktaya gidiyor. Öğrenen robotlar yapılıyor. Yapay zeka diye bir husus var. Şuanda dünyada bunu yapıyorlar. Biz bunun gerisinde kalamayız. Bu alanda ciddi yatırımlar yapmamız gerekiyor. Biz de Ekinözü olarak Kahramanmaraş’ın en küçük ilçesiyiz ama güzel bir adım atmış olduk. Ekinözü’nde gelecekte Aziz Sancar’lar neden çıkmasın. Buradaki çocuklarımızın hepsinin inşallah çok güzel yerlere varacaklarına inanıyorum.”
Kaymakam Sayar, daha sonra şöyle konuştu:
“Çocuklarımız burada bir şey ortaya çıkarma becerisini kazanıyorlar. Aynı zamanda matematiksel becerileri artıyor. Çocuklarımızın yeni bir şey ortaya çıkarma hevesi, her yönüyle gelişimlerini sağlayacak. İnşallah bu küçük atölye, büyük şeylere gebe diye düşünüyorum. Buradaki çocuklarımız, yaptıkları çalışmalarla kendilerinde bir cevherin olduğunu göstermiş oldu. Bizi 21. yüzyıla taşıyacak olan öğrencilerimiz buralarda yetişecek. Buradaki arkadaşlarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onların güzel bir geleceğe sahip olması demek bizim ülkemizin de güzel bir geleceğe sahip olması demek. Hayırlı uğurlu olsun.”

Kahramanmaraş’ın en küçük ilçesinde robotik kodlama atölyesi açıldı

Kahramanmaraş’ın en küçük ilçesinde robotik kodlama atölyesi açıldı

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