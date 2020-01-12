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  4. Kahramanmaraş'ın "Heyecan Bahçesi" için geri sayım başladı

Kahramanmaraş'ın "Heyecan Bahçesi" için geri sayım başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

Dulkadiroğlu Belediyesinin ormanlık alanda inşaa ettiği, her yaştan vatandaşın eğlenip aktivitelerinden faydalanabileceği "Heyecan Bahçesi", açılışa hazırlanıyor - Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay: - "45 dönümlük bir alan içerisine Heyecan Bahçemizi inşa ettik. Yakın zamanda burayı vatandaşımızın hizmetine açacağız"

İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ta her yaştan vatandaşın eğlenip aktivitelerinden faydalanabileceği "Heyecan Bahçesi" açılışa hazırlanıyor.

Dulkadiroğlu Belediyesince Yedikuyular Kayak Merkezi bölgesindeki 45 dönümlük ormanlık alana kurulan ve yapımı tamamlanma aşamasına gelen "Heyecan Bahçesi", çeşitli ekstrem sporların yapılabileceği yer olmasıyla dikkati çekiyor.

Hem kent halkına hem de kayak merkezini kullanmaya gelenlere hizmet verebilecek bahçede, zipline ve atlama kulesinin yanında çok sayıda adrenalin parkuru bulunuyor.

Açılışı ilkbaharda yapılması planlanan bahçeye gelecek aileler bir yandan pikniklerini yaparken diğer taraftan da heyecan parkurlarından faydalanabilecek.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Heyecan Bahçesi'ni vatandaşların hizmetine sunabilmenin gayreti içinde olduklarını söyledi.

Yedikuyular Kayak Merkezi yolu üstünde bulunan alanın önemine dikkati çeken Okay, "Türkiye'de bir ilk olarak Heyecan Bahçesi açıyoruz. Buranın Millet Bahçeleri'nden farklı olarak çeşitli adrenalin imkanları var." dedi.

Okay, bahçede ziplene ve atlama kulesi gibi çeşitli heyecan aktivitelerinden restoran ve kafelere kadar her şeyin bulunacağını belirtti.

- "Özellikle gençlerimiz bu heyecan aktivitelerinden faydalanacak"

Vatandaşların burayı normal bir mesire alanı olarak da kullanabileceğini vurgulayan Okay, şunları kaydetti:

"45 dönümlük bir alan içerisine Heyecan Bahçemizi inşa ettik. Yakın zamanda burayı vatandaşımızın hizmetine açacağız. Bu bölgemizde çok geniş bir doğal yaşam alanı oluşturuyoruz. Hem merkeze yakınlığı hem de doğasıyla bu bölgenin ciddi ilgi göreceğini düşünüyoruz. Gençlerimize heyecanlı aktiviteleri sunacak bir mekana da ihtiyaç vardı. Buranın da ismini Türkiye'de ilk olarak Heyecan Bahçesi formatında ormanın içerisinde güzel bir yer hazırladık. Vatandaşlarımız ailesiyle geldiğinde özellikle gençlerimiz bu heyecan aktivitelerinden faydalanacak. Kısacası bir aile buraya geldiğinde hem belirli bir yaş üstündeki ebeveynlerin hem de çocuklarının her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek, onların beklentilerine cevap verecek enstrümanları, bu Heyecan Bahçemizde bulacaklar."

Okay, isteyenin ormanların arasında pikniğini yapacağını, isteyenin de heyecan parkurundan faydalanabileceği bir eğlenme, dinlenme, hoşça vakit geçirme mekanı oluşturma hedefine emin bir şekilde ilerlediklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu Belediyesi Heyecan Bahçesi Kahramanmaraş

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