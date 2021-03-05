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Kahramanmaraş’ın iki şehidi memleketine getirildi

05.03.2021 19:15 | Son Güncelleme:
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Bitlis’in Tatvan kırsalında helikopter kazası sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (49) ile Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz’ın (28) cenazeleri, memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.Kahramanmaraş Havalimanı’na askeri uçakla getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına alındı.

Bitlis’in Tatvan kırsalında helikopter kazası sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (49) ile Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz’ın (28) cenazeleri, memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.

Kahramanmaraş Havalimanı’na askeri uçakla getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına alındı. Şehitleri, ailelerinin ve yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu ile askeri ve sivil erkan karşıladı.

Törenin ardından şehitlerden Kıdemli Çavuş Yılmaz’ın naaşı Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna, Kıdemli Başçavuş Demir’in naaşı ise Afşin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit Demir için yarın Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi’nde 11.00’de, şehit Yılmaz için ise, saat 15.30’da Afşin ilçesi Kuşkayası Mahallesi’nde düzenlenecek törenlerin ardından son yolculuklarına uğurlanacak.

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