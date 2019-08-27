"Kahramanmaraş'ın Karadenizi"nde fındık hasadı

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar buralara belki de dokunulmamış ama Valiliğimiz nezdinde Kırsal Kalkınma Eylem Planı kapsamında, kırsaldaki yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve refah düzeyinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamda 5 yerleşim biriminde toplamda bin dekar fındık bahçemiz var." dedi.

Halihazırda bin dönümde yapılan fındık üretiminin 2 bin dönüme çıkarılması hedefleniyor. Karadeniz fındığından daha iri olan Maraş fındığı, yöre halkının temel geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Araştırmalar yapılarak bölgede fındık üretiminin geliştirildiğini anlatan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Eskiden doğada kendiliğinden yetişen fındıklar vardı. Daha sonra değişik metotlar kullanılarak üretim geliştirildi. Giresun Fındık Araştırma Enstitüsünün burada yaptığı tespitlerinde olumlu görüşleri var. Bizim gayemiz buradaki birim alanından alınan verimi artırabilmek. Orman Bölge Müdürlüğümüzün de bir projesi var. Fındık fidanları dikiliyor ve 3 yıl sonra köylerimize kura usulü dağıtılıyor. Gelirini de köylüler alıyor. Bu metodu uygulayarak buradaki bin dönüm alanı 2 bin dönüm alana çıkarmayı hedefliyoruz."

Kahramanmaraş'ta fındık yetiştiğinin çok bilinmediğini ve duyanların şaşırdığını ifade eden Bozkurt, "Hakikaten farklı bir güzellik ve farklı bir olay. Çiftçilerimizin yanında olacağız ve onlara maddi manevi destek vererek fındık alanlarımızı genişleteceğiz. Bu yıl 80-90 ton arasında rekolte bekliyoruz. Kahramanmaraş'ımızın 'mikro klima' dediğimiz alanları Karadeniz olacak inşallah. Karadeniz'de yetiştirilen ürünün burada da yetişeceğini ümit ediyoruz. Fındık, yöre halkına katkı sağlayarak köyden kente değil, kentten köye dönmesine de vesile olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.