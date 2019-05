Kahramanmaraş'ın mutfak kültürü müzede yaşatılıyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın mutfak kültürü, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yaptırılan Mutfak Müzesi'nde yaşatılıyor. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 200 yıl önce şehrin mutfağında kullanılan malzemelerin sergilendiği müzenin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Müzemize, Kahramanmaraş'taki tüm müzelerden daha fazla ziyaretçi geliyor" dedi. Kendine özgü birçok yemek çeşidi bulunan Kahramanmaraş'ın mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmak adına Dulkadiroğlu Belediyesi 2 yıl önce Mutfak Müzesi'ni açtı. Şehrin en eski mahallelerinden Kurtuluş Mahallesi'ndeki tarihi konakta açılan müzede yaklaşık 200 yıl önce ürünlerin toplanması ve saklanması ile yemeklerin hazırlanması ve sunulmasında kullanılan enstrümanlar yer alıyor. Müze, yemek kültürünün yanı sıra dönemin geniş aile yaşantısı ile ev düzenini de anlatıyor. Avlusu, zahire odası, gelin odası gibi bölümleri ile dönemi yansıtan elbise, oyuncak ve günlük işlerde kullanılan malzemeleriyle ziyaretçileri zaman yolculuğuna çıkaran Mutfak Müzesi, şehrin turizmine önemli katkı sağlıyor. OKAY: TÜM MÜZELERDEN DAHA FAZLA ZİYARETÇİ GELİYOR Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş'ın çok zengin yemek kültürüne sahip olduğunu, bu kültürü doğru ve uygulamalı şekilde genç nesillere aktarmak amacıyla Mutfak Müzesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi. 2 yıl önce açılan müzenin büyük ilgi gördüğünü ve bu durumun kendilerini şaşırttığını belirten Okay, "Müzemize yılda 50 binin üzerinde ziyaretçi geliyor. Gerek Kahramanmaraşımızın içerisinden gerekse dışarıdan çok yoğun bir şekilde ziyaretçi akını söz konusu. Şunu söyleyebilirim, sadece müzemize Kahramanmaraş'taki tüm müzelerden daha fazla ziyaretçi geliyor. Bu müzemizin içerisinde yemek kültürüyle alakalı her şeyi sergiliyoruz. Konağımızın giriş katında tam teşekküllü uygulamalı mutfağımız var. Bu mutfağımızda da şehrimize ait yemek kültürünü uygulamalı bir şekilde gösterecek çeşitli kurslar, etkinlikler ve günler organize ediyoruz. Böylelikle genç nesil, kentimizin yemek kültürünü uygulamalı ve doğru bir şekilde öğreniyor" diye konuştu. YEMEK DENİLİNCE AKLA GELEN TÜM MEKANLAR VAR Müzenin içeriği hakkında da bilgiler veren Başkan Necati Okay şöyle devam etti: "Burası komple bir mekan. Yemekle alakalı, mutfakla alakalı ne varsa bu konakta mevcut. Mesela zahire odamız var. Bizim geçmişteki yemek kültürümüzde bir zahire odası muhakkak vardır. Yaz aylarında tedarik edip, kış aylarında tükettiğimiz ürünlerin saklandığı zahir odası ve zahire odasıyla ilgili alet edevatın tamamı bu zahire odamızda mevcut. Bunun dışında yemeğin sunumuyla alakalı, Kahramanmaraş'taki aile düzeni ve bu aile düzeninin bu yemeğe yansımasında oturduğu mekanlara varıncaya kadar, geniş aile tipinin örneklemesi olan dede, nine, eş ve çocukların komple bulunduğu geniş aile tipine uygun yemek kültürü, buzdolabının olmadığı zamanlarda yemek saklamayla alakalı teknikler ve bunların örnekleri mevcut. Dolayısıyla yemek denince tedariki, saklanması, sunulması ve fiili olarak da yapılabilecek mekanlar bu müzemizde var." Müzenin ziyaretçilerinden görsel sanatlar öğretmeni Tuğba Paksoy da müzeyi çok beğendiğini söyledi. Bursa'dan geldiği kentte müzeyi ziyaret eden Paksoy, müzeden çok etkilendiğini ifade etti. Mutfak Müzesi ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.