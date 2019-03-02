Kahramanmaraş’ın simgesi ‘Maraş Aslanı’

İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Gurgum krallarının soy ağaçlarının yazılı olduğu ‘Maraş Aslan’ının kentin en önemli simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Geç Hitit krallıklarının başkentlerinde, özellikle kapı girişlerinin her iki tarafında bulunan heykel, Gurgum Kralı 3’üncü Halparuntaş zamanında dönemin başkenti olan Maraş girişinde bulunuyordu. Kahramanmaraş Kalesinde yer alan ve 1886 yılından itibaren İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başlayan yazıtlı Maraş Aslan’ı, 30 Ağustos 2013 tarihinde Kahramanmaraş Müze’sinde sergilenmek üzere kente getirildi.

Heykelin, 13 ve 14’üncü yüzyıllardan buyana korunduğunu ve şimdilerde kent müzesinde sergilendiğini söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kahramanmaraş’ın en önemli simgelerinden birinin de ‘Maraş Aslan’ı olduğunu kaydetti.

Heykelin kapı aslanı olarak şehir girişinde yer aldığını söyleyen Küçükdağlı, “Kahramanmaraş’ın son dönemlerde yapmış olduğumuz bilimsel araştırma ve kazılar doğrultusunda milattan önce 13-14 bin yüzyıl öncesine kadar olduğunu biliyoruz. Bu sebeple birçok medeniyet ve uygarlığa ev sahipliği yapmış olmasıdır. İşte bu süreçlerden biri de ‘Gurgum Krallığı dönemidir ve hatta o zaman ki Maraş’ın Gurgum’un başkenti olduğunu biliyoruz. Gurgum krallarından 3’üncü Halparuntaş’ın o zaman atalarının soy ağacından ifadelerinin yer aldığı ve kendi devlet adamlığı ve inancı doğrultusunda güzel sözlerin yer aldığı yazıttır Maraş Aslanı. Kapı aslanı olarak geçiyor ve tarifnamesi kitabesi mevcut Maraş Aslan’ının.