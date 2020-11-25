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Kahramanmaraşlı muhtar eşini şoka uğrattı! 46 yıldır evlilik cüzdanında saklıyormuş

25.11.2020 14:21 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraşlı muhtar eşini şoka uğrattı! 46 yıldır evlilik cüzdanında saklıyormuş

Kahramanmaraş’ta 46 yıllık evli adam, kendilerini ziyaret eden valiye, eşinin ilk yaptığı mısır yemeğinden kalma püskülü gösterdi. Evlilik cüzdanının arasında sakladığı mısır püskülünü ise yaşlı adamın karısı ilk defa gördü.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli ile 46 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çifti ziyaret etti. Dulkadiroğlu İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden mahallenin muhtarı Sait Ahraz (71) ve eşi Günay Ahrazı (62) mutlu evliliğin sırlarını anlattı. 3 çocuk ve 7 torun sahibi evli çift her konuda anlaşabilmek için orta yolu bulduklarını ve gençlerin de birbirlerine saygı ve sevgi içinde olmaları gerektiğini söyledi.

Kadına şiddete hayır diyen ve onlara tekme atabilecek tek canlının anne karnındaki bebeğinin olduğunu söyleyen Sait Ahraz, “Ben Orman Bölge Müdürlüğünden emekli oldum ve Bahçelievler Mahallesi muhtarlığına aday oldum ve 21 yıldır da muhtarlık yapıyorum. Kadınlara şiddete karşı günü olduğu için bir mesaj vermek istiyorum. İnsanlar kadınları sevsinler ve saysınlar. Onlar bizim anamız bacımız. Kadınlara sadece tekmeyi bir kişi atar o da, annenin karnındaki bebeğidir. Ben buyum, ben şuyum dememek lazım orta yolu bulmak lazım. Biz omuz omuza vererek evimizin temelini attık. Bu da mutlu bir ailenin oluşundan” dedi.

46 YILDIR SAKLIYOR

Eşinin kendisine ilk pişirdiği mısırın püskülünü sakladığından kendisinin de yeni haberi olduğunu söyleyen Sait Ahraz, “Eşim bana mısır pişirmişti ve bu pişirdiği mısırının püskülünü 46 yıldır evlilik hatırası olsun diye sakladım. Şuanda eşimde yeni görüyor bu püskülü ve hala haberi yoktu. Bu mısır püskülünü de ilk defa sergiliyorum. Elimde bir de 46 yılık evlilik alışveriş listesi var ve bunu da hatıra olsun diye saklıyorum” ifadelerini kullandı.

Sait Ahraz’ın 46 yıllık eşi Günay Ahrazı ise “Evliliklerde en önemli şey birbirlerine saygı ve sevgidir” dedi.

46 yıllık mutlu çiftten genç çiftlere mesajlar verildiğini söyleyen Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise, “Kadına yönelik şiddette uluslararası mücadele günü ve 46 yıldır mutlu ve huzurlu bir ailemizi ziyaret ettik. Kendileri mutlu günler sürdürüyorlar. Onların bu huzurlu mutlu evlilikle ilgili genç çiftlerimize mesajları oldu çok teşekkür ediyorum” dedi.

(İHA)

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