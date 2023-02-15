Kahramanmaraşlı müteahhit, Bodrum'da arkadaşının evinde yakalandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların müteahhitleri ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, Kahramanmaraş'ta yaptığı binanın yıkılması sonucu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Say hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Ekiplerin takibi sonrası Say, Bodrum'da arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürülen Say, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Ahmet Say'ın soruşturma kapsamında Kahramanmaraş'a götürüleceği bildirildi.

Kaynak: DHA

