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Kahramanmaraşspor'a havadan destek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

CHP'nin Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, deniz paraşütüyle çıktığı gökyüzünde, taraftarı olduğu kentin takımı Kahramanmaraşspor'a destek istedi.

Kahramanmaraşspor'a havadan destek istedi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- CHP'nin Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, deniz paraşütüyle çıktığı gökyüzünde, taraftarı olduğu kentin takımı Kahramanmaraşspor'a destek istedi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ateş, "Ayaklarımızın yere bastığı dönemlerde, yerde yaptığımız çağırılar bir türlü karşılık bulmadı" dedi.
Ailesiyle birlikte tatil için Marmarise giden Ateş, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor'un hak ettiği yere gelmesi adına takıma destek olunması için çağrıda bulundu. Ateş, yerel yöneticilere, siyasetçilere ve bürokratlara sesini duyurmak için deniz paraşütünü kullandı.
'KAHRAMANMARAŞSPOR'A SAHİP ÇIKALIM'
Kendisi gibi Kahramanmaraşspor taraftarı olan kızı Asiye Deniz Ateş ile birlikte formaları giyip bindikleri tekneden deniz paraşütüyle havalanan Ünal Ateş, gökyüzünde Kahramanmaraşlılardan destek isteyerek, "Kentimizin tek takımı olan Kahramanmaraşsporumuza sahip çıkalım.Yokluk, imkansızlık olabilir. Bizler, yokluk ve imkansızlıklarla bu kenti düşman işgalinden kurtarmış ecdadın torunlarıyız. Bizler, takımımıza sahip çıkabiliriz. Buradan bir çağrım da siyasetçilere, kenti yönetenlere, bürokratlara, seçilmişlere. Kahramanmaraş'ın takımı Kahramanmaraşspor'a lütfen sahip çıkın. Eğer siz sahip çıkmazsanız Biz, halk olarak 1919'da ne yaptıysak aynı duygu ve heyecanla onu yapar Kahramanmaraşsporumuza sahip çıkarız" dedi.
YERDE YAPTIĞIMIZ ÇAĞIRILAR BİR TÜRLÜ KARŞILIK BULMADI'
Ünal Ateş, amacının Kahramanmaraşspor'a dikkat çekmek olduğunu, bu nedenle de deniz paraşütünü kullandığını söyledi. Tatile Ağustos ayında gittiğini ve görüntüleri de ligin başlaması nedeniyle yeni paylaştığını belirten Ateş, şöyle konuştu:
"Yıllardan beri üzülerek gördüğümüz bir şey var. Kahramanmaraşsporumuz için istediğimiz desteği bir türlü bulamıyoruz. Bu kenti idare edenler, bu kentte siyaset yapan insanlar aslında Kahramanmaraş için çok önemli bir fırsat olan Kahramanmaraşspor'un tanıtımını, Kahramanmaraşspor'u bir üst lige çıkarma olayını başaramadılar. Bunun için yeterli destek gelmiyor. Tatildeyken Kahramanmaraşspor formaları üzerimizde dolaşırken aklımıza bu eylem geldi. 'Ayaklarımız yere bastığı dönemlerde yerde yaptığımız çağırılar bir türlü karşılık bulmadı. Acaba bu çağrıyı bir kez de gökyüzünde yaparsak yeterli desteği bulabilir miyiz, yeterli ilgiyi görebilir mi, bir farkındalık yaratabilir miyiz, desteği artırabilir miyiz' diye düşündük. Yüzlerce teşekkür ve destek telefonu geldi. Arkadaşlar sağ olsun, aradılar 'İlginç bir yöntem, değişik bir yöntem. Sevgili başkan inşallah dikkat çekersin Kahramanmaraşsporumuza ilgi ve alaka daha fazla hale gelir' diye destek olan arkadaşlarımız oldu. Buradan da bir kez daha çağrımı yeniliyorum Kahramanmaraşsporumuza destek olalım. Bu sene şampiyon olup bir üst lige mutlaka çıkmamız lazım. Spor, bir kentin tanıtımı için en önemli etken bunu da en iyi şekilde kullanabilmek için Kahramanmaraşspor'a tam destek hep destek."

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Kahramanmaraşspor'a havadan destek istediKahramanmaraşspor'a havadan destek istediKahramanmaraşspor'a havadan destek istedi

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