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Kahramanmaraş’ta 1 hektar orman alanı yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 11:12 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.Alınan bilgiye göre, yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ayşepınar mevkisindeki ormanlık alanda çıktı.

Kahramanmaraş’ta 1 hektar orman alanı yandı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ayşepınar mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinden, 10 arazöz, 4 su tankı, 1 dozer ve 20 yangın işçisi müdahale etti.
Soğutma çalışmalarının sabahın erken saatlerine kadar devam ettiği yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.
Yanan alanların genellikle piknikçilerin uğrak yerleri olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta 1 hektar orman alanı yandı

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