HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş’ta 1 milyon liralık vurguna 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta 1 milyon liralık vurguna 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 00:15 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğrencileri geliyor gibi gösteren okul sahibi, devleti 1 milyon lira dolandırdı.Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında birçok öğrenciyi eğitim kurumuna gelmediği halde geliyormuş gibi göstererek 1 milyon lira civarında haksız kazanç sağlandığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Kahramanmaraş’ta özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğrencileri geliyor gibi gösteren okul sahibi, devleti 1 milyon lira dolandırdı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında birçok öğrenciyi eğitim kurumuna gelmediği halde geliyormuş gibi göstererek 1 milyon lira civarında haksız kazanç sağlandığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Çalışmada okul sahipleri, yöneticileri, çalışanları ve öğretmenlerinden oluşan 10 kişi gözaltına alındı. 1 şüphelinin de adliyeye gelerek teslim olması sonrası toplam da 11 kişi savcılığa ifade verdi.

11 kişiden 1’i serbest kalırken, 8 kişi adli kontrol denetimine tabi tutuldu. Şirket sahibi 2 kişi ise tutuklandı. Tutuklanan şirket sahipleri Hayriye A. (39) ve Salih K. (39) cezaevine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp kayalıklardan atladıSosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp kayalıklardan atladı
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
23 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu: 72 can kaybı, bin 767 yeni vaka
23 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu: 72 can kaybı, bin 767 yeni vaka
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Karton toplayıcısı ile belediye çalışanı birbirine girdi
Karton toplayıcısı ile belediye çalışanı birbirine girdi
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
Diğer Haberler
Bilecik'te seyir halindeki TIR'ın lastikleri alev aldı
Bilecik'te seyir halindeki TIR'ın lastikleri alev aldı
Kocaeli'de korkunç olay! Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp kayalıklardan atladı
Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp kayalıklardan atladı
Kahramanmaraş’ta fuhuş operasyonu! 9 adrese baskın düzenlendi
Kahramanmaraş’ta fuhuş operasyonu! 9 adrese baskın düzenlendi
Tokat'ta gergin gece! İki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
İki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda suikast silahı bulundu
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda suikast silahı bulundu
Trabzon'da korkunç olay! Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.