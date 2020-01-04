HABER
  4. Kahramanmaraş’ta 100’üncü yıl etkinlikleri başladı

Kahramanmaraş’ta 100’üncü yıl etkinlikleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 13:40 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kahramanmaraş Kalesinde yapılan havai fişek ve lazer gösterisi tüm şehri aydınlattı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek yüzlerce etkinlik 12 Şubat’a kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.
Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, "Anadolu’nun muhtelif yerlerinde görevim gereği bulundum. Gerçekten Türkiye’nin en büyük, en etkili, en coşkulu, en derin, en içten, en yüksek ruhu temsil eden mahalli kurtuluş bayramı Kahramanmaraş’ın kurtuluşu olan 12 Şubat’tır" dedi.

Kent merkezinde ve ilçelerinde onlarca etkinlik
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de "100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında hazırladığımız etkinliklerin bu şehirde yaşayan çocuklarımıza, gençlerimize, büyüklerimize, hanımefendilere ve beyefendilere dokunmasını, etki oluşturmasını istiyoruz. Kahramanmaraş’ımızı bir bütün olarak ele aldık ve tüm ilçelerimizde etkinlikler yapacağız" şeklinde konuştu.

12 Şubat’ta okullar tatil
Öte yandan, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 12 Şubat’ta okulların tatil edildiği açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!DNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!
Bingöl’de 180 köy yolu ulaşıma kapandıBingöl’de 180 köy yolu ulaşıma kapandı
Erasmus öğrencileri dil eğitimlerini tamamladıErasmus öğrencileri dil eğitimlerini tamamladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Enes Batur son haliyle hayranlarını şaşırttı! İşte kaslı Enes Batur

Enes Batur son haliyle hayranlarını şaşırttı! İşte kaslı Enes Batur

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Yerin 35 metre altında suçüstü yakalandılar!

Yerin 35 metre altında suçüstü yakalandılar!

Son dakika! Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Merakla beklenen sınav sonuçları açıklandı

İstanbul Havalimanı'nda bufalo boynuzu operasyonu! Değeri 310 bin lira

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi Değeri dudak uçuklatıyor

Manisa'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyordu: 1 ölü, 24 yaralı

Feci kaza! 1 ölü, 2'si ağır 24 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.