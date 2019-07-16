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Kahramanmaraş'ta 106 yaşında demokrasi nöbetine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 09:41 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, demokrasi nöbetine 106 yaşındaki Zeynep Bekereci de katıldı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, demokrasi nöbetine 106 yaşındaki Zeynep Bekereci de katıldı. 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile binlerce kişi, Milli Birlik Yürüyüşü için Müftülük Meydanı'nda buluştu. Daha sonra protokol, arkasındaki kalabalıkla demokrasi nöbet için Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. GÜNGÖR: 15 TEMMUZ, VE GÖNÜL COĞRAFYAMIZIN DA ZAFERİDİR Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 15 Temmuz'da milletin unutulmayacak bir destan yazdığını söyledi. O gece herkesin tankların arasından sıvışanlara ve tanklara karşı bayrak ve çıplak ellerle savaşanlara şahit olduğunu ifade eden Güngör, 15 Temmuz'la ilgili yaşadığını bir hatırasını da anlatarak şöyle devam etti: "Balkanlarda tarihte Osmanlı toprağı olan Karadağ Baş Müftüsü değerli dostum Rıfat Feyziç, 18 Temmuz 2016 günü bana yazdığı mesajda, 'Muhterem Başkanım, Cuma akşamı sabaha kadar çoluk, çocuk, genç ve yaşlı Karadağ’daki bütün Müslümanlar gözü yaşlı dualarla Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’a Türk Milletine ve bütün samimi Devlet ricaline dua ve niyazdaydı. Cuma akşamı bu hain teşebbüsü duyduğumda evde 10 yaşındaki oğlum üzülme baba, Allah Tayyip Erdoğan’ı korur deyince gözyaşı ile Allah’ım onu koru diye yalvardım' diyor. Hülasa Türk, Balkan, Orta Doğu ve Afrika coğrafyasının duası Türk halkı ile beraberdi. 15 Temmuz aynı zamanda ümmetin ve gönül coğrafyamızın da zaferidir." ÖZKAN: TÜRK MİLLETİ'NİN EMPERYALİZME ŞAMAR VURDUĞU GECEDİR Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise ülke için canını feda eden şehitlere ve gazilere minnettar olduklarını belirterek, "15 Temmuz akşamı aslında Türk Milleti'nin emperyalizme, vesayet odaklarına, kayıt dışı ekiplere yüksek derecede etkili bir şamar vurduğu gecedir. 15 Temmuz gecesinde aslında 80 milyonluk Türk Milleti ve gönül coğrafyamızdaki temayülleri, tedbirleri, hissiyatı en güzel şekilde o gün Kahramanmaraşlılar göstermiştir. Hain darbe kalkışmasının duyulmasıyla Kahramanmaraş'ın sokakları adeta feveran etmiştir, bütün hissiyatıyla bu menfur akıma 'Dur' demiştir" diye konuştu. 106 YAŞINDA ELİNDE BAYRAKLA MEYDANA GELDİ 15 Temmuz'da yaşananların anlatıldığı kısa filmlerin de izlettirildiği demokrasi nöbeti renkli görüntülere de sahne oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mehteran Takımı'nın da konser verdiği nöbete, 106 yaşındaki Zeynep Bekereci de katıldı. Eline aldığı Türk bayrağı ile meydana giden Bekereci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti. Nadir Bekereci, annesinin 3 yıldır demokrasi nöbetine katıldığını belirterek, "Annem Cumhurbaşkanıyla da görüştü ve ilk seçildiği seçimde para yardımı da yapmıştı. Bu ülke için, bu memleket için 7'den 77'ye değil, 0 yaştan 106 yaşına kadar biz nöbetteyiz" dedi.

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