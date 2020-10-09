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Kahramanmaraş’ta 115 kişiye adli ve idari işlem yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 21:10 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta polisin bir aylık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 115 şüpheli 89 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadele etmesiyle havaya ateş eden magandalara, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan kişilere ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere fırsat verilmedi.

Kahramanmaraş’ta 115 kişiye adli ve idari işlem yapıldı

Kahramanmaraş’ta polisin bir aylık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 115 şüpheli 89 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadele etmesiyle havaya ateş eden magandalara, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan kişilere ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere fırsat verilmedi. Silahla gerçekleşebilecek her türlü olaya anında müdahale eden polis, olay yerlerine seri şekilde intikal ederek şüphelileri silahlarla birlikte yakaladı. Mahalle bazlı anlık huzur ve süpürme şeklindeki uygulamalarına ağırlık veren polis, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde yoğun uygulamalar yaptı. Bunun yanı sıra suça meyilli kişiler ve araçları takip edilip, çok sayıda adrese de baskın yapıldı.

Son bir ay içinde yapılan çalışmalarla, havaya ateş eden 18 kişi suçüstü, üzerinde, ikametinde ve aracında silah ele geçirilen 88 kişi, icrai rezalet yaparken silah teşhir eden 5 kişi ve olaydan sonra silahla kaçan 4 kişi yakalandı. Toplamda 115 kişiden 28’i ruhsatsız 38 adet tabanca, 31 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 20 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan 115 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Kahramanmaraş’ta 115 kişiye adli ve idari işlem yapıldı

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