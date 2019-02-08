HABER

Kahramanmaraş'ta 12 Şubat kutlamaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 17:10 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü kutlamaları, kortej yürüyüşü ile başladı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü kutlamaları, kortej yürüyüşü ile başladı.
Fransızları topraklarından kovarak kendi kendini kurtaran, TBMM tarafından da 'Kahraman' unvanıyla ödüllendirilen Kahramanmaraş, 12 Şubat'ta düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutlayacak. İstiklal Madalyalı şehir de kutlamalar ise bugün kortej yürüyüşüyle başladı. Kahramanmaraş Valisi vahdettin Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, mahalle çeteleri ve vatandaşlar katıldı.
Valilik meydanında başlayan yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda sona erdi. Buradaki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Mehter Takımı konser verdi. Cuma Namazı öncesinde de şehitler için mevlit okutuldu.

PARTNERBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmazBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmaz
Kartal'da çöken binada ölen karı-koca son yolculuğuna uğurlandıKartal'da çöken binada ölen karı-koca son yolculuğuna uğurlandı
Orgeneral Çetin’den Vali Gürel’e ziyaretOrgeneral Çetin’den Vali Gürel’e ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi! Trafik kilit

İntihar girişimi trafiği kilitledi!

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı: Birdenbire pat diye bir ses geldi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı

Bursa'da eski sevgili dehşeti! Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı

Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı

Doğduktan 40 gün sonra gözlerini açabilmişti! Şimdi yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.