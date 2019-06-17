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Kahramanmaraş'ta 13 öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 01:30 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta 13 öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecekken kimliğini evde unutan ve kimlik belgesi alması gereken 13 öğrenciye yardımcı oldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ile Göksun, Afşin ve Elbistan ilçelerinde polis ekiplerinin 13 öğrenciye yardımcı olarak sınava yetiştirdiği belirtildi. Açıklamada, "Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde yapılan YKS öncesi kimliğini yanına almayı unutan veya kimliğini kaybettiğinden dolayı Nüfus Müdürlüklerinden kimlik belgesi alması gereken il merkezinde 10 öğrenci ile Göksun, Afşin ve Elbistan ilçelerimizde birer öğrenci olmak üzere 13 öğrenciye polis ekipleri tarafından yardımcı olundu ve sınava yetişmeleri sağlandı." ifadelerine yer verildi.

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