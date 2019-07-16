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Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 00:31 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.Kentte gün boyu gerçekleşen programlar akşam kortej yürüyüşü ile başladı.

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kentte gün boyu gerçekleşen programlar akşam kortej yürüyüşü ile başladı. Müftülük Meydanı’ndan Demokrasi Meydanı’na kadar vatandaşlar şehitler anısına yürüyüş düzenledi. Düzenlenen etkinliklerde Kur’an-ı Kerim tilaveti, şiir dinletisi, çeşitli ezgi ve ilahilerle milli birlik günü kutlandı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümündeki programa katılan vatandaşlar, şehitler anısına yapılan duaya hep birlikte ‘amin’ dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan’ın konuşmalarının ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz kısa filmi izletildi. Mehterandan sonra yapılan çeşitli etkinliklerle program sona erdi.

Programda konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ’’Öncelikle bu vatan toprakları için canını feda eden bütün şehitlerimiz ile 15 Temmuz direnişinde tereddüt etmeden canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Vatanı, milleti ve tüm mukaddesatını muhafaza etmek için göğsünü siper eden tüm gazilerimize de aynı şekilde minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Üç yıl önce bu gün, o karanlık gecede, bir taraftan FETÖ ve mensubu asker kılıklı teröristlerin ihanetine; diğer yandan liderinin çağrısı ile saatler içerisinde bir Milletinin kaderini değiştiren şanlı direnişe şahit olduk’’ dedi.

Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen programa, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra, siyasi parti il ve ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu
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