Kahramanmaraş'ta 19 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR
Kahramanmaraş merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden 18'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüphelinin işlemlerinin ise Ankara'da sürdüğü belirtildi.
Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki
İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar
Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor
Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı
Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek
İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum