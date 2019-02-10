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Kahramanmaraş'ta 2 çocuk babası yatağında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 20:37 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde otobüs şoförü Yusuf Yetişgen (29), ailesi tarafından yatağında ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ta 2 çocuk babası yatağında ölü bulundu

Ömer KOÇ/ELBİSTAN(Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde otobüs şoförü Yusuf Yetişgen (29), ailesi tarafından yatağında ölü bulundu.
İlçeye bağlı Güneşli Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Yetişgen, sabah ailesi tarafından uyandırılmak istendi ancak tepki vermedi. Yetişgen'in yatağında hareketsiz yattığını gören ailesi hemen 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri 2 çocuk babası Yusuf Yetişgen'in öldüğünü belirledi. Solunum yetmezliği bulunduğu öne sürülen Yusuf Yetişgen'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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