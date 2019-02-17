Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde "2. Kafkas Gençlik ve Kar Festivali" düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Göksun Belediyesi ve Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen festivale katılan yüzlerce kişi kayak, kızak ve snowboard ile kayarak gönüllerince eğlendi.

Göksun Kaymakam Ejder Demir, yaptığı konuşmada, festivallerin vatandaşın kaynaşmasına vesile olduğunu söyledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde çok güzel aktivitelerin gerçekleştirildiğini aktaran Demir, "Bu tür aktiviteler, kardeşliğimizi ve samimiyetimizi geliştirerek farklı kültürlerin birbiriyle olan etkileşimini zenginleştiriyor." dedi.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın da bu tür etkinlikler sayesinde ilçenin ön plana çıktığını söyledi.

