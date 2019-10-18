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Kahramanmaraş'ta 2 motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 00:05 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta 2 motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hasan Tanrıkulu (20) idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, Kirmakaya Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Emre Tanrıkulu idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile motosikletlerde bulunan Mustafa Tanrıkulu (19) ve Hacı Tanrıkulu yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan kardeş oldukları öğrenilen Hasan Tanrıkulu ve Mustafa Tanrıkulu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Kaza Motosiklet

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