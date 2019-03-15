Kahramanmaraş'ta 20 öğrenci, dönerden zehirlendi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta öğle arasında yedikleri dönerden zehirlenen 20 lise öğrencisi, hastanede tedaviye alındı.

Yamaçtepe Mahallesi'ndeki Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören bir grup 9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencisi, öğle arasında gittikleri bir dönercide tavuk döner yedi. Okula dönen öğrencilerde bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı. Okul idaresi, sağlık ekiplerine haber verdi. Rahatsızlanan 20 öğrenci, gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yedikleri dönerden zehirlendikleri belirlenen öğrencilere serum takıldı.

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Bayram Öz ile Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, hastaneye giderek çocukların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Öğrencilerle kısa süreli sohbet eden Vali Yardımcısı Bayram Öz, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Çocuklar dışarıdaki bir yemek yerinden yemek almışlar. Muhtemelen zehirlenme, hastanemizde bakıyorlar. Çocukların durumu şimdilik iyi. Bir- iki saat içerisinde taburcu olmasını beliyoruz. Aldıkları dönerden kaynaklandığını ifade ediyorlar. Konuyla ilgili tedavilerine bakıyoruz, diğer boyutuyla da emniyet ilgileniyor" diye konuştu.