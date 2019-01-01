HABER

Kahramanmaraş'ta 2019'un ilk bebeği İbrahim

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 01:29 | Son Güncelleme

KAHRAANMARAŞ'a 2019 yılının ilk bebeği, Mehmet-Gönül Bozkurt çiftinin çocuğu İbrahim oldu.

Kahramanmaraş'ta 2019'un ilk bebeği İbrahim

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAANMARAŞ'a 2019 yılının ilk bebeği, Mehmet-Gönül Bozkurt çiftinin çocuğu İbrahim oldu.
Doğum sancıları başlayınca Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne getirilen Gönül Bozkurt, saat 00.01'de 3 kilo ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Normal doğumla dünyaya gelene bebeğe İbrahim ismi verildi. Anne Gönül Bozkurt ile bebeği İbrahim'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, bebeğe çeyrek altın takarak aileyi tebrik etti.
Bir kurumda işçi olarak çalışan Mehmet Bozkurt, 5 yıllık evli olduğunu İbrahim'in ikinci çocukları olduğunu söyledi. Çok mutlu olduğunu belirten baba Bozkurt, "Zaten mutluyduk, yeni yılda doğunca bir kat daha mutlu olduk. Heyecan da var, sevinç de var. Sağlıklı sıhhatli olmaları benim için daha önemliydi o da oldu diye konuştu.
Anne Gönül Bozkurt ise "İkinci çocuğum ve çok zorluklar çekerek dünyaya getirdim. Allah olmayan herkese nasip etsin" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'ta 2019'un ilk bebeği İbrahimKahramanmaraş'ta 2019'un ilk bebeği İbrahimKahramanmaraş'ta 2019'un ilk bebeği İbrahimKahramanmaraş'ta 2019'un ilk bebeği İbrahim

PARTNERKardeşinin sapığı karşısına çıktıKardeşinin sapığı karşısına çıktı
İslahiye'de yeni yıla silah sesleriyle girildiİslahiye'de yeni yıla silah sesleriyle girildi
Yılbaşı kutlamalarında 1 kişi baygınlık geçirdiYılbaşı kutlamalarında 1 kişi baygınlık geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Reina katliamında ölenler çiçekler ile anıldı

Reina katliamında ölenler çiçekler ile anıldı

İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı!

İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı!

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı!

Taksim'de hareketlilik! Tek tek arandılar

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.