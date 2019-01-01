Kahramanmaraş'ta 2019'un ilk bebeği İbrahim

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAANMARAŞ'a 2019 yılının ilk bebeği, Mehmet-Gönül Bozkurt çiftinin çocuğu İbrahim oldu.

Doğum sancıları başlayınca Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne getirilen Gönül Bozkurt, saat 00.01'de 3 kilo ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Normal doğumla dünyaya gelene bebeğe İbrahim ismi verildi. Anne Gönül Bozkurt ile bebeği İbrahim'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, bebeğe çeyrek altın takarak aileyi tebrik etti.

Bir kurumda işçi olarak çalışan Mehmet Bozkurt, 5 yıllık evli olduğunu İbrahim'in ikinci çocukları olduğunu söyledi. Çok mutlu olduğunu belirten baba Bozkurt, "Zaten mutluyduk, yeni yılda doğunca bir kat daha mutlu olduk. Heyecan da var, sevinç de var. Sağlıklı sıhhatli olmaları benim için daha önemliydi o da oldu diye konuştu.

Anne Gönül Bozkurt ise "İkinci çocuğum ve çok zorluklar çekerek dünyaya getirdim. Allah olmayan herkese nasip etsin" dedi.

